Frifinning av Sykkylven Energi

Sykkylven Energi AS har fått full frifinning i Sunnmøre tingrett etter at firmaet PC Support gjekk til sak mot dei.



Bakgrunnen for søksmålet er at Sykkylven Energi opna for fri konkurranse på leveranse av breibandstenester til bedriftsmarknaden i kommunen. PC-support hadde hatt monopol på dette i fem år.