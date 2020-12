Frifinnes for kjøp av tjenester

Oslo tingrett har frifunnet norsk politi i saka om at politiet kjøpte tolketjenester, uten å legge kontraktene på anbud. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) kom i januar fram til at praksisen var ulovlig etter å ha granska den hos Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet i fylket hadde da kjøpt tolketjenester for 6,5 millioner kroner i løpet i underkant av tre år, og fikk en bot på 847.000 kroner av KOFA. Tingretten finner ingen holdepunkter for at politidistrikta ikke visste om regelverket, og regner ikke forholdet som uaktsomt. KOFA må betale saksomkostninger.