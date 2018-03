Fremstilles for varetekt

Tre personer fremstilles i dag for varetektsfengsling i forbindelse med politiaksjonene i Ålesund på mandag. – Den ene som blir framstilt for varetekt er en av dem som var direkte involvert i hendelsen i Skaregata, sier politiadvokat Mathias Häber til Sunnmørsposten. Personen skal være sikta for vold og narkotikakriminalitet. – De to andre blir siktet for grov narkotikaovertredelse, sier Häber.