Fremmer interpellasjon om ferge

Pensjonistpartiet i Trøndelag fremmer en interpellasjon til Trøndelag fylkesting i starten av oktober, om etablering av fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra kommune. Pensjonistpartiet skriver i en pressemelding at de har fått inntrykk av at Møre og Romsdal fylkeskommune er positive til å opprette sambandet fra 2021, med sikte på at sambandet blir tatt inn i inntektssystemet fra 2023. Pensjonistpartiet vil ha svar fra fylkestinget i Trøndelag om de vil være med på et spleiselag med Møre og Romsdal for å få dette til.