Fremmede arter i havnene

En ny kartlegging av over 150 000 skipsanløp i Norge viser at flere havner i Møre og Romsdal har høy risiko for innførsel av fremmede arter.

Rapporten er laget av Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Fremmede arter fester seg på skrogene til skip eller skjuler seg i hulrom, og fraktes som blindpassasjerer til norske farvann.

Havna i Ålesund, Elnesvågen og Averøya er blant de med høy risiko.