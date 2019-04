Fremjar forslag

Stortingsrepresentant for SV, Sheida Sangtarash, fremjar i dag eit forslag om at regjeringa må instruere Helse Møre og Romsdal om ikkje å leggje ned fødeavdelinga i Kristiansund. Sangtarash meiner nedleggingsvedtaket til helseføretaket er i strid med vedtak gjort i Stortinget i fjor. Helseminister Bent Høie har tidlegare sagt at ei nedlegging er fagleg grunngitt, og at det både er rett og nødvendig i overgangen til eit felles sjukehus.