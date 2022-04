Fremdeles nest sist

Kristiansund lå an til å ta sin første seier for sesongen, men en ukrainer sørget for 2-2 like før slutt, og KBK måtte nøye seg med sesongens første poeng.

Kristiansunds svake start med tre strake tap så ut til å bli ordentlig endret på, men Jurij Jakovenko scoret sitt første HamKam-mål med fem minutter igjen av ordinær tid. KBK mistet ballen på egen halvdel i forkant av målet.

Det gjør at KBK ligger nest sist med ett poeng mer enn Haugesund, som står med fire strake tap.

Torgil Gjertsen scoret kampens første mål, mens Hasan Kurucay fikk utlignet like før pause. Et selvmål av HamKams Vegard Kongsro ga hjemmelaget 2-1 etter en drøy time før Jakovenkos utligning på tampen.

Nå venter en pause på grunn av cupfinalen neste helg. Om to uker er det bunnkamp i Eliteserien når Kristiansund gjester Haugesund. HamKam møter fjorårets divisjonskollega Aalesund. (NTB)