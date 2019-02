Frekk på solsenter

Politiet ble tilkalt da en mann i 30 årene stjal soltid fra en kunde på et solsenter i Ålesund i ettermiddag. Mannen smatt inn etter at kunden hadde betalt, og nektet å forlate solsengen da kunden oppdaget hva som skjedde. Politiet kom til stedet og påla soltyven å gjøre opp for seg.