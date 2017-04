Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

TRENER: Trond Fredriksen vil gjøre Color Line Stadion til et fort. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

AaFK fikk ikke drømmestarten de hadde håpet på mot Stabæk i helga, men trener Trond Fredriksen vil rette opp inntrykket under årets første hjemmekamp.

– Det er vår hjemmebane, vårt fort, og vi skal gjøre alt vi kan for å vinne den kampen, konstaterer han.

Det er Sarpsborg 08 som kommer på besøk, og Fredriksen har ingen planer om å være gjestfri.

– På hjemmebane kan vi slå alle som kommer hit. Det er ingen kamper som er for vanskelig, og derfor skal vi slå Sarpsborg også, sier han.

– Driter i hvor lagene blir tippet

JUBEL: Sarpsborg vant 3–1 over Sogndal i første serierunde. AaFK tapte med samme siffer for Stabæk. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Treneren innrømmer at Sarpsborg er et sterkt lag, men er samtidig klar på at det finnes flere svakheter. Uten at han vil røpe dem overfor NRK.

– Det skal jeg ikke prate om til deg. Spillerne er forberedt på styrkene og svakhetene til Sarpsborg, også handler det i bunn og grunn at så mange spillere som mulig har en god prestasjon, sier Fredriksen.

Sarpsborg fikk en god start på sesongen da de vant 3–1 over Sogndal. Østfoldslaget er av mange eksperter tippet høyt på tabellen, uten at AaFK-kaptein Bjørn Helge Riise bryr seg noe særlig om det.

– Jeg driter i hvor lagene blir tippet. Alle lagene i Eliteserien er gode, og bortsett fra to-tre lag i toppen, kan alle slå alle, mener han.

Må omstille seg

Riise deler Fredriksens innstilling til kampen.

– Vi er på hjemmebane, og vi skal vise at vi er et bedre lag enn Sarpsborg.

Ingen lag tok flere poeng enn AaFK på de ti siste kampene forrige sesong, men Riise er klar på at laget ikke kan leve på gamle prestasjoner.

– Fjoråret er fjoråret, og vi må klare å omstille oss. Vi må se fremover, for vi har alle muligheter til å kare oppe i toppen av tabellen, mener han.