Fredriksen ikke bekymret over tynn spillerstall

Under torsdagens AaFK-trening på Color Line Stadion måtte trener Trond Fredriksen snøre på seg sine gamle fotballsko, og ta i et tak i spilløkten. De var nemlig en for lite på trening.

Sunnmørslaget går sesongstarten i møte med en tynn spillertropp, og flere har pekt på det som lagets største svakhet.

Fredriksen er imidlertid ikke bekymret over spillermaterialet han har til disposisjon.

– Treningssituasjonen er god, og vi har ingenting å klage på med tanke på det. I dag var vi en i manko, og da måtte jeg steppe inn og være banens beste, sier treneren med et lurt smil.

Ny nederlender på vei?

AKTUELL: Blir Lars Veldwijk AaFKs neste spiss? Foto: Lefteris Pitarakis / Ap

Innen kort tid kan det derimot være en ny spiller på plass på treningsfeltet. Ifølge Fox Sports skal den sørafrikanske spissen, Lars Veldwijk, som har nederlandske røtter, være på vei til AaFK. Spissen har tidligere spilt for blant annet Utrecht, Excelsior, Nottingham Forest, og er nå under kontrakt med KV Kortrijk.

Klubben har hentet flere spillere fra treskolandet de siste årene. Veldwijk kan bli den fjerde nederlenderen som tar på seg den oransje og blå trøya, etter at Edwin Gyasi, Vito Wormgoor og Kaj Ramsteijn har gjort det samme. I tillegg er AaFKs assistenttrener, Anton Joore, fra Nederland.

Klubbdirektør Henrik Hoff vil ikke bekrefte ryktene om en overgang for Veldwijk, men bekrefter at nye ansikter kan være på vei inn i klubben.

– Vi har sagt at vi i hvert fall ønsker inn en til spiller, så får vi se om vi har klart det når vinduet stenger ved midnatt i morgen. Jeg har jobbet mye det siste døgnet, også får vi se om det bærer frukter, sier Hoff.

– Vi jobber hardt med å få inn en litt annerledes type spiller, og jeg har stor tro på at vi skal lykkes selv om tiden er kort, legger Fredriksen til.

Vinnermentalitet

KAPTEIN: Bjørn Helge Riise sier AaFK skal kjempe hardt for seieren i hver eneste kamp. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Spillemessig varierte AaFK mye i fjor. Med ti kamper igjen av sesongen så laget ut som en av de heteste nedrykkskandidatene, men etter en mirakuløs snuoperasjon sikret de plassen med god margin. Faktisk var det ingen andre lag i divisjonen som tok flere poeng i sesonginnspurten.

Fredriksen håper at spillerne hans lærte noe av berg-og-dalbane-sesongen.

– Jeg er spent på om vi har klart å dra noe lærdom ut av både medgangen og motgangen vi hadde i fjor. Vi kommer til å møte motgang i år også, og det er viktig at disse fasene blir kortest mulig for å få best mulig resultat, sier han.

Lagets kaptein, Bjørn Helge Riise, er klar på at laget ikke skal måtte kjempe for livet nok en sesong.

– Mentaliteten skal være at vi skal gå inn og vinne hver eneste kamp. Jeg går aldri inn med tanke om å spille uavgjort eller tape. Jeg vil klatre på tabellen og gjøre det bedre år for år, sier han bestemt.

Se NRKs sending fra AaFKs treningsfelt her for lengre intervjuer med Trond Fredriksen, Henrik Hoff og Bjørn Helge Riise: