Fredriksen aktuell for ny klubb?

Den tidlegare AaFK-trenaren Trond Fredriksen kan bli ny trenar for 1.-divisjonslaget Ullensaker/Kisa. Det melder lokalavisa Romerikes Blad. ifølgje avisa er ikkje avtalen med klubben ferdigforhandla, men dei skriv at den kan bli klar i løpet av kort tid. Fredriksen var hovudtrenar for Aalesund FK fram til desember 2017.