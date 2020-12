– Dette er skremmende. Dette er sjokkerende, sier Frederic Hauge til NRK.

Onsdag ettermiddag brant det på Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

30 personer ble evakuert. Ifølge brannvesenet var det fare for eksplosjon.

Dette er den andre brannen på kort tid ved et av Equinor sine anlegg. I november brant det på Melkøya, utafor Hammerfest.

Bellona-leder Hauge sier han ikke er overrasket. De har startet sin egen gransking av brannen i Møre og Romsdal.

– Vi har prøvd å si at det er et tidsspørsmål før det oppstår en storulykke. Det som har skjedd, både på Melkøya og Tjeldbergodden, viser veldig klart at vi er veldig nær, og vi frykter også at dette kan skje offshore, forteller han.

Bellona-leder Frederic Hauge sier brannen på Tjeldbergodden er svært alvorlig. Foto: Ole Dalen / NRK

Ser likheter med Melkøya-brannen

Hauge sier Bellona ser noen av de samme forholdene på Tjeldbergodden som på Melkøya.

– Vi ser likhetstrekk når det gjelder kostnadsbesparelser, vedlikehold og ikke minst hvordan vernetjenesten har blitt håndtert, eller for å si det på en annen måte – trakassert, sier han.

Han hevder i kveld at det brant i en turbin, noe det også gjorde på Melkøya, og fortsetter:

– Det er gjennomført kostnadskutt som har gått utover sikkerheten på en dramatisk måte, både til lands og til havs.

Ifølge Morten Eek, pressetalsperson i Equinor, er det for tidlig å si noe om skadeomfang. Det er heller ikke klart hva som er årsaken til brannen.

Da brannen oppsto, ble både luftgassfabrikken og metanolanlegget stengt ned, ifølge Equinor.

Brann på Equinors anlegg på Tjeldbergodden Du trenger javascript for å se video.

Fagforeningene reagerer på ny brann

Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi, betegner brannen som en svært alvorlig hendelse.

– Heldigvis har ingen kommet til skade. Nå må vi komme til bunns i hva som har skjedd, slik at dette aldri kan skje igjen. Sikkerhet er det absolutt viktigste, sier Alfheim til NTB.

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, sier mye av det Bellona kommenterer, er ting forbundet er pekt på over lengre tid.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, er sjokkert over brannen onsdag ettermiddag. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– I forhold til vedlikeholds intervaller, kutt av kostnader, bemanning og personell. Sånne type generelle saker har vi snakket om lenge, sier hun.

Rysst sier hun er sjokkert, og at dette må tas tak i på alle måter snarest.

Flere alvorlige hendelser

Siden Tjeldbergodden ble åpnet for produksjon i 1997, har det vært 23 alvorlige hendelser ved anlegget. I tillegg har det vært en rekke mindre og uønskede hendelser.

Det viser en oversikt NRK har fått fra Petroleumstilsynet.

7 gasslekkasjer

7 utslipp

9 branner

I en lignende oversikt avslørte NRK tidligere i år at det hadde vært 23 alvorlige hendelser ved Equinors gassanlegg i Hammerfest.