– Det er en stor dag i dag når bommen blir borte. Vi jobber i en pressa bransje og når bompengene nå blir borte blir det lik konkurranse, sier Kåre Olav Monstad.

Han er daglig leder for Tomren transport i Vestnes og fraktet selv statsministeren over brua på jomfruturen etter åpningen for fem år siden. Etter det har det blitt mange flere turer.

– Vi kjører over her mange ganger hver dag. For oss har den har betydd mye både i effektivitet og sikkerhet, sier Monstad.

Men det har også kostet ham og andre mye i bompenger. Nå er det slutt. Den siste bomstasjonen i Møre og Romsdal fjernes.

Norges eneste bomfrie fylke

Dermed har Norge 47 bompengeanlegg igjen og Møre og Romsdal blir nå det eneste fylket uten, viser en oversikt fra AutoPASS.

AutoPASS kart over Norske bompengeanlegg. Foto: AutoPass

I årets statsbudsjett fikk Frp gjennomslag for å gi 400 millioner til å betale ned den resterende gjelda på Tresfjordbrua. Dermed kan både bomstasjonen på brua og bommene i Skorgen og på Skjegstad på gamlevegen rundt Tresfjorden fjernes for godt.

Frank Sve, stortingskandidat for Frp Møre og Romsdal, mener det slettes ikke er tilfeldig at det er nettopp dette fylke som nå blir landets eneste uten bomstasjoner.

– Vi er landets største Frp-fylke og en er kommet til Frp-land. Her er det bomfritt, sier Sve.

Frank Sve, stortingskandidat for Møre og Romsdal Frp Foto: Remi Sagen / NRK

Han mener det er en myte at bompenger må til for å kunne bygge vei og samferdselsprosjekter.

– Det er bare å bygge det. Vi bygger mange prosjekter i Møre og Romsdal uten bompenger. Politikk handler om prioriteringer. For oss er næringsliv og infrastruktur vesentlig og viktigere enn for eksempel bypakke eller opera, sier Sve.

Renere luft og lavere klimagassutslipp

Miljøpartiet de Grønne i Møre og Romsdal er ikke enig i analysen.

– I regjering stemte Frp for en massiv økning i bompenger over hele landet og i Kristiansund stemte de for en bypakke med flere hundre millioner mer i bompenger enn MDGs forslag. Så jubelen deres over et bomfritt Møre og Romsdal er litt hul, sier Carl Johansen, stortingskandidat for MDG i Møre og Romsdal.

Carl Johansen, stortingskandidat for MDG Møre og Romsdal Foto: MDG Møre og Romsdal

Han understreker at bompenger uansett ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel, som også kan stimulere til andre ting enn nye veiprosjekter.

– Bomringer er også et virkemiddel for å gi oss renere luft, bedre plass i byene, lavere klimagassutslipp og styrke konkurranseevnen til kollektivtransporten, sier Johansen.

Nye bommer i vente

For folk i Møre og Romsdal ser den bomfrie tilstanden uansett ut til å bli kortvarig. Flere nye bommer er allerede under planlegging. Blant annet i forbindelse med byggingen av Nordøyvegen, nye E39 mellom Molde og Hjelseth og i Ålesund er det planlagt en milliard-bypakke med bompenger.

Kåre Olav Monstad på sin side, synes det burde vært gratis å kjøre på norske veier og å ta ferge. Han vil likevel ikke si at han er helt mot bompenger.

– Det er ikke så lett å snakke om dette når en vil være nøytral, men sikre og gode veier er viktig. Da må vi være med å bidra, sier han.