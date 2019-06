Fratrer stillingen sin

VARDs konsernsjef, Roy Reite, har meddelt at han ønsker å fratre sin stilling som CEO and Executive Director i September 2019. Reite har hatt stillingen som konsernsjef siden 2001. Han fortsetter som styremedlem i Vard Group AS. Det opplyser selskapet i en pressemelding. – Jeg har valgt å slutte av eget ønske. Dette har vært en tøff avgjørelse, men jeg tror dette er det rette tidspunktet for å ta et skritt til side og sende stafettpinnen videre, sier Reite.