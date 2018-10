Fratatt førerkortet for alltid

En mann fra Molde er i Romsdal tingrett dømt for å ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika. Tiltalte er domfelt flere ganger før, både for befatning med narkotika og for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han får en dom 45 dagers fengsel og må betale 5000 kroner i bot. I tillegg blir han frattatt førerkortet for alltid.