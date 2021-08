Fraråder megaoppdrett i Storfjorden

Statsforvalteren er svært kritisk til etableringen av et landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika i Storfjorden der det før lå ei gruve for utvinning av olivin. Det er selskapet Hofseth Aqua som står bak planen om å bygge et oppdrettsanlegg til minst 15 milliarder kroner på stedet. Det skal kunne lage 100.000 tonn matfisk per år. Men Statsforvalteren mener utslippene av nitrogen og fosfor blir på størrelse med Stor-Oslo og fraråder prosjektet, skriver Sunnmørsposten