Fraråder deltakelse

Helse Midt-Norge opplyser at de inntil videre fraråder sine ansatte i foretaksgruppen å delta på større samlinger. De ber også sine underliggende foretak, som Helse Møre og Romsdal, å avstå fra å holde tilsvarende. – Dette gjør vi for å minimere risikoen for at ansatte skal bli smittet av koronavirus, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha, skriver de på nettsidene sine.