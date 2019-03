Framstilt for varetekt

Mannen i 20-åra som er sikta for knivstikking på Averøy blir framstilt for fengsling klokka 12. Han er sikta for å ha knivstukke sin eigen far, og har i avhøyr erkjent straffskuld opp mot hendinga, ifølge politiet. Motivet for hendinga er førebels ukjent, men mannen skal vere utanfor livsfare, seier politiadvokat Merethe Falkevik.