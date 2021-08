Framskynder andre vaksinedose

I neste uke mottar Molde kommune 6342 vaksinedoser. Antallet er rekordhøyt, og gjør at kommunen kan framskynde tidspunktet for dose 2 for de som har fått time før 13. oktober. Disse får nå en SMS fra kommunen med beskjed om at timen er kansellert. Det melder kommunen i en pressemelding.