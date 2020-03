Framskundar rentekutt

Sparebank 1 Nordvest framskundar rentekutt til 30. mars. Dei siste to vekene har SpareBank 1 Nordvest varsla at dei vil sette ned rentene for utlån og innskudd to gonger, men dei har i dag valt å la rentesatsar for utlån tre i kraft fem veker tidligare. Renta på boliglån blir sett ned med inntil 0,85 prosentpoeng.