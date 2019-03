Framme om fire timar?

Viking Sky er no på veg mot land med ein fart på sju knop. Henning Flusund, skipper på trålaren «Remøy» som ligg i området, trur det kan ta om lag fire timar for Viking Sky å kome seg til Molde – tre til Bud og deretter éin til Molde. Ifølgje estimatet vil båten vere på land i Molde rundt klokka 14.00. – Det er fint ver i området no. Bølgjene er på fire-fem meter. Det er også meldt betre ver utover dagen, seier Flusund til NRK i 10-tida.