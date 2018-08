Framleis underskot for Havila

Havila shipping gikk med over 200 millionar i underskot første halvår i år. Administrerande direktør Njål Sævik seier til Sunnmørsposten at det framleis er for mange skip i marknaden, og han trur ikkje at det er slutt på restruktureringa blant offshore-selskapa. Samstundes heiter det i kvartalsrapporten til Havila at restruktureringa dei allereie har vore gjennom, sikrar konsernet handlingsrom fram til 2020.