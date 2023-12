Framleis under tvungen psykisk helsevern

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er dømt til å framleis måtte vere under tvungen psykisk helsevern. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt.

I 2020 blei han dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha gått til angrep på ei kvinne utanfor rådhuset i Ålesund.

Retten meiner at det framleis er fare for at mannen kan gjere nye alvorlege valdsbrot dersom han ikkje lenger skal vere under tvungen psykisk helsevern.