Framleis uklart for Arctic Swan

Det er framleis uklart om reketrålaren «Arctic Swan» får forlate Murmansk i dag. Det opplyser administrerande direktør i Fiskebåt, Audun Maråk. – Ting tek tid, seier han. Maråk sa i går at dei håpte trålaren ville få reise i dag. Båten blei tatt inn for kontroll, fordi russiske styresmakter har mistanke om overfiske eller at det er gjort ein formalfeil.