Framleis tvunge psykisk helsevern

Sunnmøringen som er dømd for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne er framleis underlagt tvungen psykisk helsevern. Det slår Sunnmøre tingrett fast. Mannen blei dømd til psykisk helsevern i 2014, seinare har dette blitt forlenga. Mannen er no til behandling på Sunnmøre og godtek forlenginga. Retten kom til at det er stor fare for nye grove valdshendingar dersom mannen blir sett fri.