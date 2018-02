Framleis stengde vegar

På fylkesveg 653 er Eiksundtunnelen framleis stengd etter ei trafikkulykke måndag ettermiddag. Det same gjeld på fylkesveg 61 like før Sulesund ferjekai. Tove Anita Asp, operasjonsleiar i politiet, seier at det framleis blir jobba på begge ulykkesstadane. Ferjesambandet Hareid-Sulesund går via Solevågen. Det blir meldt om lange køar begge stader.