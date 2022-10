Framleis stengde dører i Vestnes

Vestnes kommune ser framleis behovet for å avgrense tilgangen til rådhuset for publikum. Det skriv Romsdals Budstikke. I midten av september blei dørene til rådhuset stengt etter at kommunen hadde mottatt ein rekke truslar frå ein enkeltperson. Personen som kom med truslane har no også fått besøksforbod mot å bruke ein rekke offentlege tenester i kommunen.