Framleis sju koronasmitta

Talet på innlagde koronapasientar er det same som i går, melder Helse Møre og Romsdal. Totalt er sju pasientar med koronasmitte innlagde. Det er to på sjukehusa i Kristiansund, Molde og Volda og ein i Ålesund. For tre av dei er tilstanden alvorleg men stabil.