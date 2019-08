Framleis raudt nivå

Det er framleis raudt farenivå for fjellpartiet Veslemannen i Rauma, melder NVE i sin kveldsrapport. På grunn av auka rørsler heva dei nivået til raudt fredag kveld, og det er framleis store rørsler: I den øvre delen 20 cm per døgn, og den nedre delen 8 cm per døgn. I august har delar av den øvre delen flytta seg nærare 2,5 meter.