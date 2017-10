Framleis raudt farenivå

NVE held fast på at farenivået skal ligge på raudt ved det mest rasfarlege fjellpartiet ved Mannen. Farta på utglidinga av massar var på sitt høgste fredag kveld, og har minka sidan. NVE pøste på med mykje vatn, men ifølgje NVE var tank- og pumpekapasiteten for liten til å utløyse eit skred. Rørslene i fjellet er framleis på eit nivå som gjer at NVE opprettheld raudt farenivå. Neste rapport kjem laurdag kveld klokka 21.00.