Framleis problem med radiosendinga

Norkring melder at radiosendingane på DAB no er på litt over halv effekt. Ein feil på sendaren ved Reinsfjell har skapt brot i NRK radio på Nordmøre og i Romsdal onsdag. Problemet Feilrettinga har avdekt ein mogleg feil og Norkring held fram arbeidet i morgon.