Framleis oransje farenivå

Farta på rørslene i fjellpartiet Veslemannen er framleis høge, men det er ikkje teikn til at farta er stigande, melder NVE. Forflyttinga det siste døgnet ligg på om lag 18 centimeter i døgnet i øvre del og om lag 3 centimeter i fronten i nedre del. Det er no snø og minusgrader i fjellet, men fare for regn og varmegrader dei komande dagane.