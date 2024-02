Framleis område utan straum

Det er brot i straumforsyninga i området Bakberget i Kristiansund.

Ringsøya på Smøla er utan straum. Naboøya Jøa skal om kort tid få straum frå aggregat, melder nettselskapet Mellom.

Det er også straumbrot i området ved Averøy sykehjem og i eit område nærare Bremsnes, på Bremsnes gård. Sandbukt og Kåvik på Averøya er også straumlause. I området aust og vest for Sveggesundet pågår det feilretting.

I Herøy er 8 kundar på Flåvær og Husholmen utan straum, ifølgje nettselskapet Linja.

Nordvestnett melder at det har vore ei rekkje feil i straumforsyninga på Haramsøya i går kveld og i natt. No melder dei at det ser ut som o alle feil er funne. Men Ulla fyr er straumlaus til det blir mindre vind i området.