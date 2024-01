Framleis motsegn mot Raudbergvika

Statsforvaltaren opprettheld motsegn mot eit landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika i Fjord.

Kommunen kom med eit nytt forslag til reguleringsplan for området i fjor haust, men statsforvaltaren meiner prosjektet framleis er i for stor konflikt med vardsarven Vestlandske fjordlandskap.

Statsforvaltaren meiner og at langtidsverknadene for økosystema i Storfjorden er for usikre.