Framleis mange utan straum

Rundt 430 kundar i Eidsdal og 47 i Liabygda er framleis utan straum. Delar av Liabygda fell igjen straumen like før klokka 09.00, men framleis er enkelte utan straum, Nettselskapet Linja opplyser at dei jobbar vidare med feilsøking.

08.59 melde Linja at fleire montørar er på veg til Eidsdal, men at feilstaden ikkje er lokalisert. Straumen her har vore vekke sidan seint søndag kveld.