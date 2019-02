Framleis lav inntjening

Lønsemnda i offshorerederia betra seg litt mot slutten av fjoråret. Det seier administrerande direktør i Havila Shipping, Njål Sævik. Førebels rekneskap for 2018 viser at driftsresultatet for Havila før avskriving blei nesten dobbelt så høgt som året før. Resultatet auka frå 78,4 millionar til vel 148 millionar. Aktiviteten i offshoremarknaden har auka noko og ratene har gått litt opp, men Sævik seier at offshorereiarane framleis slit med for lav inntjening. Havila hadde fire fartøy i opplag ved utgangen av 2018