Framleis i varetekt

Frostating lagmannsrett godkjenner varetektsfengslinga av ei kvinne som er mistenkt for å ha mishandla barnet sitt slik at det døydde.

Kvinna anka varetektsfengslinga og meinte det ikkje var fare for å øydelegge bevis og at vidare varetektsfengsling var eit uforholdsmessig stort inngrep.

Lagmannsretten støttar tingretten si vurdering -og meiner det er reell fare for at kvinna kan øydelegge bevis. Lagmannsretten viser også til at kvinna er mistenkt for ei straffbar handling som kan med føre høgare straff enn fengsel i seks månader.