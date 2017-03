Framleis i kyrkjeasyl

Ei mor sit framleis i kyrjeasyl saman med dottera i Spjelkavik kyrkje. Det stadfestar leiaren i soknerådet. Mora og dottera har vore i kyrkjeasyl sidan midten av februar i frykt for at barnevernet skal sende dottera ut av landet etter eit opprivande brot med barnefaren. Bistandsadvokat til kvinna, Vidar Helgheim, seier at det blir jobba intenst med saka.