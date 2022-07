Framleis i alvorleg tilstand

Tilstanden til kvinna som vart kritisk skada i dødsulykka i Blindheimstunnelen, er framleis alvorleg, opplyser politiadvokat Magne Baltzer Grimstvedt Kvalvik.

Kvinna var passasjer i bilen der to andre omkom.

Politiadvokaten seier vidare at prognosane for overlevelse er betre no, samanlikna med tidlegare.

Kvinna vart overført frå St. Olavs hospital til Ullevål sykehus 24. juni.