Framleis håp for sjukehusløysing

Forhandlingene pågår no for fullt om å finne ei løysing mellom Skanska og prosjektstyret for det nye akuttsjukehuset på Hjelset. Styreleiar i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan seier til NRK at skulle partane bli samde om ei løysing i løpet av veka, vil det bli ekstraordinære styremøteter både i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge på kort varsel.

I møtene jobba dei mellom anna med å finne ei felles forståing av situasjonen og kven som skal sitte med risikoen i eit så stort milliardprosjekt.

Helse Møre og Romsdal har gitt Skanska siste frist til å få bygge det nye akuttsjukehuset til 18.desember.