Framleis ferjevanskar

Reiarlaget Norled melder at B-ruta i ferjesambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya igjen er ute av drift. Det er dei same tekniske vanskane som før som fører til at ferja ikkje går i sambandet. I meldinga heiter det at både Norled og propell-leverandøren beklagar situasjonen.