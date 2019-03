Fraktet til sykehus

De to som var involvert i trafikkulykka på E39 ved Rjåneset i Ørsta, blir fraktet til sykehus for kontroll. Det er en kvinne og et barn på ni år, opplyser politiet. Bilen kjørte av vegen og inn i en lyktestolpe. Trafikken går som normalt ved ulykkestedet, men vegen er litt glatt.