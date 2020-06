Fraktbåt på grunn ved Averøy

En fraktebåt har mandag kveld gått på grunn utenfor Hestvikholmene i Averøy, melder Tidens Krav. Redningsskøyta og en slepebåt ble tilkalt rundt klokken sju. – Det er fint vær og vi er to slepebåter her. Det er bra pumpekapasitet og vi satser på at dette skal gå bra, sier Remi Storebø om bord på redningsskøyta «Erik Bye» til avisa.