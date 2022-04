Frakta til St. Olavs hospital i Trondheim

Mannen i 40-åra, som blei slått i hovudet i ei valdsepisode i Ålesund i natt, er frakta til St. Olavs hospital i Trondheim for vidare behandling. Han har brotskadar i ansiktet og har også fått skader i eit auge. Det opplyser politiadvokat Yngve Skovly. – Han er difor frakta til Trondheim for å få rett behandling for dette, seier Skovly.

Ein mann i 20-åra er sikta for valden.

– Han har vore i avhøyr i dag og har erkjent dei faktiske forholda, fortel Skovly.

Det er endå ikkje klart kva som var årsaka til valden.