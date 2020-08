Frakta til sjukehus

Personen som blei skadd i ei fallulykke i Volda er no sendt til sjukehuset i Ålesund for behandling. – Han var oppegåande, men vi veit framleis ikkje noko om skadeomfanget, seier Leif Arne Mork i politiet. Personen skal ha falle under førebuingane til sprenging. Politiet vil gjennomføre intervju av vitne på staden og Arbeidstilsynet er rutinemessig varsla.