Frakta til sjukehus

Fire personar er frakta til sjukehus etter ei trafikkulykke ved Dragsundet i Skodje. Det er framleis uklart kor alvorleg skadd dei involverte er, opplyser politiet. Vegen blir stengt ei stund til og det er omkøyringsmoglegheiter via Solnørdalen. Politiet får likevel fleire meldingar om at trafikken står stille også der, slik at det kan vere like lurt å vente i køa. Politiet ber også om at vitne til ulykka tek kontakt.