Frå overskot til underskot

På eitt år har Hustadvika kommune gått frå eit overskot på 36 millionar kroner til eit underskot på 43 millionar. Det melder Romsdals Budstikke.

Ole Rødal, økonomisjef i Hustadvika kommune, seier til avisa at den økonomiske situasjonen er alvorleg. Han peiker på at dei i pandemiåra fekk ekstraordinære inntekter, men at dei no er i ein normalsituasjon der inntektene er betydeleg lågare. I tillegg har renteauke og lønns- og prisveksten blitt større enn kommunen hadde venta.