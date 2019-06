Fotballtrenaren er lauslaten

Fotballtrenaren frå Sunnmøre som er sikta for seksuell omgang med born mellom 14 og 16 år er lauslaten. Det melder Sunnmørsposten. Det er mannen sin forsvarar som seier dette til avisa. Han seier også at trenaren ikkje lenger er sikta for seksuell omgang med mindreårige. Politiet har ikkje bekrefta dette, men varslar at dei vil kome med meir informasjon om saka søndag. I går vart det meldt at trenaren vart varetektsfengsla i fire veker.