Fotballtrenar varetektsfengsla

Ein fotballtrenar på Sunnmøre er varetektsfengsla i fire veker, med brev- og besøkskontroll. Mannen i 30-åra er sikta for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og seksuelt krenkande åtferd ovanfor barn under 16 år. Det melder Sunnmørsposten. I siktinga frå Sunnmøre tingrett står det at retten har lagt vekt på at sikta si forklaring om at han «fiska» for å avsløre andre, verkar lite truverdig. Ifølge avisa skal mannen tidlegare ha blitt sikta for liknande forhold, men då blei siktinga lagt vekk. Mannen sin forsvarer, Sjur Engelsen Lange, seier til NRK at dei ikkje ønskjer å kommentere saka på noverande tidspunkt. Styreleiaren i klubben der mannen har vore trenar seier til NRK at dei jobbar for å få oversikt over saka og finne ut kva det er som har skjedd. Utover dette ønskjer ikkje dei å kommentere saka.