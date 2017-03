Fotballsuksess ga nedgang

Molde lufthavn Årø opplevde nedgang i passasjer-trafikken i februar i år sammenlignet med fjoråret. Det meste av nedgangen skyldes at Molde i fjor spilte to kamper mot Sevilla i Europaligaen, og i den forbindelse var det stor trafikk både til og fra Molde. I tillegg var det skuddår i februar i fjor. Totalt reiste drøye 35 000 passasjerer over Årø i februar, og den øvrige trafikken er på nivå med fjoråret.